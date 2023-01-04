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Германия больше не зависит от энергоносителей из россии

Германия больше не зависит от энергоносителей из россии

Нынешнее строительство европейской энергетической независимости обойдется Москве не только экономическим падением, но ещё и политическим уничтожением.

По факту, Кремль, опираясь на энергетический шантаж, так или иначе добивался политических уступок со стороны Запада со времён начала Холодной Войны.

Данная система кое-как функционировала более 70 лет, являясь для Москвы гарантом того, что Запад не пойдет на резкую эскалацию отношений, потому что это вызовет экономический коллапс внутри европейского сообщества.

Путин как истинная бездарность разрушил всё, на чём зиждился проект "евроазиатской державы".

Напомню, что проект "грозной Москвы" существовал за счёт шантажа на 2 осях:

- энергетическая зависимость;

- вооруженное (ядерное) безрассудство.

Энергетическая игла снята.

Военный потенциал России теперь рассматривается более-менее реально: Путин доказал, что у России никчемная армия, а также ничтожное ПВО.

Осталась лишь одна "скрепа государственности" - ядерная. И похоже, что она такая же липовая...

Джерело: https://t.me/cynic2020/7707

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