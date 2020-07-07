Гетманцев незадоволений результатами податкової та митної служб після зміни керівництва

Державні податкова і митна служби показують "негативні результати" роботи після зміни керівників.

Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив глава фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Міністр взяв на себе відповідальність [коли звільняв колишніх керівників Сергія Верланова і Максима Нефьодова, - ред.], чекаємо від нього результату. Якщо у нього будуть результати позитивні - переможців не судять. Якщо результати негативні, а ми зараз, на жаль, бачимо результати негативні, то таке рішення викликає дуже і дуже багато питань", - сказав Гетманцев.

Щодо податкової Гетманцев відзначає два моменти: істотне зниження плану і скорочення надходжень в порівнянні з 2019 роком.

"План був сильно скоректований, і індикативи знижені з 31 млрд до 21,3 млрд. Питання до міністра фінансів - хіба економіка країни впала на 30%? Ні. Чому таке зниження? Звичайно, простіше вимагати у ДПС перевиконання плану на 10% - до речі , це завдання не виконано по червня - якщо до цього зменшити його на 30%. у порівнянні зі старими індикатива невиконання плану склало 15%. у червні ми знову (як і в травні) бачимо зменшення надходжень рік до року (26,7 млрд при 28 млрд в 2019 ", - пояснив він.

За словами глави комітету, збільшення сальдо по ПДВ рік до року - це позитивний сигнал, хоча і "деякі експерти і пов'язують збільшення зі зменшенням імпорту і зменшенням імпортного податкового кредиту в системі".

"З третього боку, ми змушені констатувати повний провал роботи зі спиртом, надходження від якого впали, хоча ще в березні і квітні перевищували планові в 7 і 5 разів відповідно! Це очевидний відкат назад. Об'єктивне падіння ПДФО та податку на прибуток може і повинно бути компенсовано за рахунок інших платежів", - сказав Гетманцев.

За його словами, ситуація на митниці набагато гірше, ніж у податковій.

"Планові показники (індикативи) також були зменшені на 30% і навіть ці плани митниця не виконала в травні. У червні зменшений план був виконаний, однак, це менше, ніж в аналогічні місяці при команді Максима Нефьодова. Сірий імпорт йде, бюджет отримує менше , системної роботи з митною вартістю немає, ми маємо зрив термінів щодо реформи митниці. При Нефьодові робилося хоча б це ", - зазначив глава комітету.

Нагадуємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що головам митної та податкової служби поставлена задача забезпечити надходження в бюджет як мінімум на 10% вище планового показника — інакше вони будуть звільнені.

Ексголова ДПС Сергій Верланов Сергій Верланов завляв, що Мінфін у травні зменшив план для Державної податкової служби з 58,6 млрд грн до 39,6 млрд грн - на 19 млрд грн.

Раніше ексголова Митної служби Максим Нефьодов заявив, що у травні Міністерство фінансів зменшило план для Державної митної служби на 9,1 мільярд гривень. Надходження від митниці до держбюджету порівняно з квітнем зменшились на 1 мільярд.

Источник: epravda.com.ua

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