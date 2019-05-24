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ГИБИРДНАЯ ВОЙНА. Конгресс США выделит 280 млрд. долларов на борьбу с гибридной агрессией России

ГИБИРДНАЯ ВОЙНА. Конгресс США выделит 280 млрд. долларов на борьбу с гибридной агрессией России

Ключевой комитет Палаты представителей предложил выделить 280 миллиардов долларов для противодействия гибридной агрессии и влиянию России во всем мире, сообщают американские СМИ.

Кроме того, законодатели предлагают запретить оказывать помощь странам, которые признают оккупацию Россией Крыма или других территорий бывшего Советского Союза.

Законопроект, одобренный комитетом палаты по ассигнованиям, предполагает выделение средств на поддержку программ по развитию демократии в России, на российской периферии и других странах Европы и Евразии, которые являются объектом или потенциально уязвимы для российских «кампаний злонамеренного влияния». Детального описания программ документ не содержит.

При этом в нем, в частности, указывается, что «никакие средства» федерального бюджета США не могут выделяться для помощи стране, которая «предприняла конкретные шаги, направленные на поддержку или способствующие аннексии Крыма или другой территории в Украине Российской Федерацией».

Такие же ограничения предлагаются в отношении стран, которые признали независимость или установили дипломатические отношения с оккупированными Россией грузинскими территориями Абхазии и Южной Осетии.

Этот же законопроект ограничивает военное сотрудничество с Турцией, пока она рассматривает закупку российских систем ПВО С-400.

В нем говорится, что «никакие средства» не могут выделяться для передачи или поставок истребителей F-35 Турции, «пока государственный секретарь не подтвердит, что Турция не закупает у России системы противоракетной обороны С-400 и не соглашается с поставками таких систем».

«Этот законопроект отражает приоритеты конгресса в проведении внешней политики США. Он поддерживает многие позиции, которые отстаивают члены комитета и Конгресса от обеих партий, поддерживает важные инвестиции для защиты нашей национальной безопасности, финансирования наших обязательств и восстановления международной репутации Америки», – заявила председатель подкомитета по государственным и иностранным операциям и смежным программам Нита Лоуи.

Ранее министр обороны Турции заявил, что Анкара готовится к возможным санкциям США в связи с закупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400. При этом он отметил, что на переговорах с США о закупке истребителей F-35 наметился некоторый прогресс.

«Турция готовится к потенциальным санкциям в рамках Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций», – заявил министр обороны Хулуси Акар.

«Нигде в соглашении об F-35 нет такого пункта, в котором говорится, что участника можно исключить из партнерства из-за закупок комплексов С-400, – добавил он. – Турция заплатила 1,2 миллиарда долларов. Мы также произвели заказанные нам детали вовремя. Что еще мы можем сделать как партнер?»

Пытаясь убедить Турцию отказаться от российских ракет, США предложили продать ей противоракетные комплексы Patriot компании Raytheon. По словам Акара, Анкара изучает это предложение.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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Темы: война, США

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