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ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Британцы оставят Москву без электричества в случае войны

ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Британцы оставят Москву без электричества в случае войны

Британия рассматривает вариант масштабной кибератаки, которая, в случае нападения России, оставит Москву без электроэнергии, сообщает The Times со ссылкой на источники в Министерстве обороны страны.

В министерстве обеспокоены тем, что Британия не обладает достаточным для противостояния российской агрессии военным потенциалом, исключая вариант использования ядерного оружия.

Лондон принял решение развивать наступательный потенциал страны в киберпространстве, что позволило бы, в том числе, «выключить свет в Кремле». Это могло предоставить стране больше возможностей, если Россия решит захватить небольшие острова, принадлежащие Эстонии, вторгнуться в Ливию или напасть на Британию, отмечает издание.

В эти выходные Британия проводит крупнейшие за десятилетие военные учения в целях повышения подготовки армии к потенциальному вооружённому конфликту с Россией. В манёврах в Омане принимают участие 5,5 тыс. британских солдат, 200 единиц бронетехники, шесть военных кораблей и восемь истребителей Eurofighter Typhoon.

Издание отмечает, что на одном из еженедельных заседаний по вопросам планирования в правительстве страны пришли к выводу, что именно кибероружие даст Британии наибольшие шансы сдержать агрессию России.

По словам начальника генштаба Британии Ника Картера, наибольшая угроза для страны исходит именно от России. А бывший глава британской секретной разведки Ричард Дирлав призвал «не недооценивать Россию», пишет The Times.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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