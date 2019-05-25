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ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Лондон призвал к совместной борьбе с кибертерроризмом России

ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Лондон призвал к совместной борьбе с кибертерроризмом России

Министр иностранных дел Британии Джереми Хант призывает страны НАТО объединить и активизировать свои усилия в борьбе с вредоносной киберактивностью России.

В последние полтора года британский Национальный центр кибербезопасности делился информацией с 16 странами - союзниками Лондона по НАТО о вредоносных действиях России в киберпространстве.

Российские спецслужбы ведут "глобальную кампанию", нацеленную на критически важную инфраструктуру многих стран в попытках найти уязвимости в правительственных сетях.

Как сообщает пресс-центр британского МИДа, министр иностранных дел, выступая перед послами стран НАТО и генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом, в частности, заявит: "По нашей оценке, российские разведывательные службы нацелены на критически важную национальную инфраструктуру многих стран в поисках уязвимостей. Эта глобальная кампания также ставит под угрозу центральные правительственные сети".

"Я могу рассказать, что за последние 18 месяцев Национальный центр кибербезопасности поделился информацией с 16 странами-членами НАТО, а также государствами, не входящими в альянс, о российской киберактивности в этих странах", - сообщит Хант.

Указав в качестве примера на попытки России вмешаться в украинские и американские выборы, глава британского МИДа заявит, что страны НАТО должны быть готовы сообща противостоять угрозе демократии.

"Недавние события показали, что наши противники рассматривают демократические выборы как ключевую уязвимость открытого общества. Мы должны совершенно ясно дать понять, что кибероперации с целью манипулирования выборной системы другой страны и влияния на результаты будут нарушением международного права и станут основанием для соответствующего ответа. Сообща мы имеем возможности для ответа на любые такие атаки".

На варшавском саммите НАТО в 2016 году члены Североатлантического альянса договорились в приоритетном порядке усилить оборону в киберпространстве и проводить ежегодную конференцию, посвященную этой проблеме.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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