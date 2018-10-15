Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:51
Просмотров: 64

Глава держави: Не дозволимо Кремлю розпалити релігійну війну всередині України

Глава держави: Не дозволимо Кремлю розпалити релігійну війну всередині України

Спільна розбудова незалежної єдиної української церкви не може бути підставою для розбрату, протистояння та насильства, заявляє Президент Петро Порошенко Про це Глава держави сказав під час участі у молитовному заході за Україну.

«Спільна розбудова незалежної церкви не може бути підставою для розбрату, для протистояння, для насильства. Я вже казав, як тільки де побачите людей, які закликатимуть взяти силою лавру, монастир чи храм, знайте, то – московська агентура», - зазначив Петро Порошенко.

«І ми не дозволимо Кремлю розпалити релігійну війну всередині нашої держави», - підкреслив Президент.

Глава держави ще раз привітав українців з наближенням автокефалії. «Це – велика перемога боголюбивого українського народу над московськими демонами, перемога добра над злом, світла над темрявою. Три роки тому, два роки тому, і навіть в квітні я казав: нам треба молитися і боротися. І Господь почув наші молитви», - зазначив Президент.

Глава держави наголосив, що Україна зупинила агресора, зберегла державу і побудувала боєздатну армію.

«Ми за ці місяці ще більше переконалися, що Помісна Церква є одним із ключових елементів, запорукою незалежності. Державна мова – запорука єдності. А сильна армія – запорука миру», - сказав Президент.

Глава держави привітав зі святом Покрови Божої матері та з Днем захисника України. «Ці два свята органічно поєднані. Без Божого благословення, без заступництва Благословенної Святої Діви Марії неможливо подолати жодну ворожу навалу та неможливо побудувати міцну українську державу», - резюмував Петро Порошенко.

Источник: president.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Киеве открыли Зал Памяти защитников Украины
Сегодня 06:58    68
Греция после Томоса "осмелела": Афон теперь под запретом для священников и мирян РПЦ
Сегодня 06:08    279
Петро Порошенко: В України є три бренди, від яких корчить Москву
14.10.2018 08:36    444
Завершилася Ваша високодостойна служба в армії, але триває Ваше служіння Україні – Президент Міністру оборони Степану Полтораку
14.10.2018 06:45    157
День захисника України
14.10.2018 06:09    308
Призывы захватить Лавру, монастырь или храм могут исходить только от московской агентуры, чтобы разжечь в Украине религиозную войну, - Порошенко
13.10.2018 11:57    159
Гундяївський патріархат образився на Клімкіна та назвавав його "агентом Кремля"
13.10.2018 11:01    191
З’явилися фотографії зведення нових залізобетонних сховищ боєприпасів для ЗСУ
13.10.2018 08:23    139
Президент перевірив готовність військ до відсічі можливої російської агресії з морського напрямку на Азові
13.10.2018 07:26    112
Президент заявляє, що будуть прийняті кадрові рішення у зв’язку із ситуацією, що склалася через вибухи на складах боєприпасів в Ічні
12.10.2018 09:33    87
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 