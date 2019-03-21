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Глава держави: Нікому не дамо дезорганізувати та зруйнувати армію і не зійдемо зі шляху до перемоги

Глава держави: Нікому не дамо дезорганізувати та зруйнувати армію і не зійдемо зі шляху до перемоги

«Останнім часом оборонно-промисловий комплекс України зазнав шаленого інформаційного тиску. Суспільству нав’язують думку про суцільну корупцію і занепад нашої «оборонки». Тиражують паніку і депресію. Але саме життя спростовує ці уявлення. Тут, на полігоні у Старокостянтинові, представники десятків підприємств ОПК з усієї України», - сказав Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки на Хмельниччину.

«Коли чую від експертів з «диванних батальйонів» мантру про те, що «пропало все», яку вони розповсюджують з 2014 року, варто згадати: що було до 2014-го і, що зараз маємо, нині. Власне, немає чого порівнювати», - додав він.

Президент наголосив, що до 2014 року Україна не мала державного оборонного замовлення і не закуповувала нове озброєння та взагалі не інвестувала в інновації.

«В той же час окремі оборонні очільники торгували землею, військовими містечками, навіть шпиталі виставляли і продавали. І потім в 2014 році поранених не було де розміщувати. Так дохазяйнувалися. А тепер хочуть стати верховними головнокомандувачами», - підкреслив Петро Порошенко.

Президент наголосив, що час, коли Україна була розмінною монетою у чужих іграх, завершився назавжди. «Це сталося завдяки мужності і самопожертві тисяч українських патріотів. Ми вибороли свою незалежність. Ми, ви змусили себе поважати», - зазначив Глава держави.

Президент подякував працівникам оборонної галузі, зазначивши, що завдяки їхній невтомній праці, професіоналізму та винахідливості, Україна не виглядає більше безпорадною та беззахисною. «Ви дали українським воїнам у руки і щит, і меч. Дали смертоносну для ворога зброю, якою, запевняю, у разі потреби українська армія вміло скористається. І ми будемо продовжувати зміцнювати нашу обороноздатність», - сказав Президент.

Глава держави зауважив, що сьогодні у Старокостянтинові, де відбулася чергова передача військовим понад 420 одиниць озброєння та військової техніки, українці побачили результат напруженої роботи оборонного комплексу України.

«Як би не старалися, нікому не вдасться дезорганізувати та зруйнувати українську армію. Навпаки – ми ставатимемо ще більш спроможними для забезпечення виконання поставлених завдань перед Збройними Силами України. Там, де треба – будемо проходити очищення. Але не зійдемо зі шляху, який веде нас до нашої української перемоги», - підкреслив Президент.

Источник: president.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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