Глава ХОГА проверил пограничные пункты пропуска на Харьковщине
Сегодня, 26 января, председатель ХОГА Олег Синегубов посетил пункты пропуска «Журавлевка» и «Гоптовка».
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.
Глава области ознакомился с состоянием инженерно-технического устройства украинско-российского участка государственной границы, осмотрел защитную инфраструктуру.
«Наши пограничники круглосуточно контролируют территорию, работает эффективная система дистанционного видеонаблюдения. Личный состав работает в усиленном режиме, готов к любым сценариям и применению резерва», – отметил глава ХОГА.
Начальник Харьковского пограничного отряда Олег Ковальчук подчеркнул, что сегодня область подготовлена как никогда.
Проверил лично, что ситуация на украинско-российской границе в пределах Харьковской области абсолютно стабильная. И днем и ночью проводится патрулирование. Нестандартных активных действий со стороны сопредельного государства нет. Проведены необходимые работы по инженерно-техническому устройству во всех приграничных районах области», — подчеркнул председатель ХОГА.
Как говорят сами пограничники, один из важнейших факторов службы – это мобильность. Сейчас нарабатывается ее усиление.
В частности, уже на следующей сессии областного совета Олег Синегубов инициирует изменения в Программу обеспечения публичной безопасности на 2021-2022 годы. В планах – направить 1 млн грн на нужды 4-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.