Глава ХОГА проверил пограничные пункты пропуска на Харьковщине

Сегодня, 26 января, председатель ХОГА Олег Синегубов посетил пункты пропуска «Журавлевка» и «Гоптовка».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Глава области ознакомился с состоянием инженерно-технического устройства украинско-российского участка государственной границы, осмотрел защитную инфраструктуру.

«Наши пограничники круглосуточно контролируют территорию, работает эффективная система дистанционного видеонаблюдения. Личный состав работает в усиленном режиме, готов к любым сценариям и применению резерва», – отметил глава ХОГА.

Начальник Харьковского пограничного отряда Олег Ковальчук подчеркнул, что сегодня область подготовлена ​​как никогда.

Проверил лично, что ситуация на украинско-российской границе в пределах Харьковской области абсолютно стабильная. И днем ​​и ночью проводится патрулирование. Нестандартных активных действий со стороны сопредельного государства нет. Проведены необходимые работы по инженерно-техническому устройству во всех приграничных районах области», — подчеркнул председатель ХОГА.

Как говорят сами пограничники, один из важнейших факторов службы – это мобильность. Сейчас нарабатывается ее усиление.

В частности, уже на следующей сессии областного совета Олег Синегубов инициирует изменения в Программу обеспечения публичной безопасности на 2021-2022 годы. В планах – направить 1 млн грн на нужды 4-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.

Агентство Телевидения Новости