Глава ХОГА Синегубов: Общество должно участвовать во всех программах по привлечению государственных инвестиций

Глава ХОГА Олег Синегубов призвал руководителей территориальных громад к совместной работе над проектами, которые могут быть профинансированы средствами государственных программ.

Об этом он сказал во время общих собраний Ассоциации органов местного самоуправления Харьковской области, состоявшихся 2 февраля, сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

«Мы с вами не используем все те возможности, которые нам предоставляют. Это и те проекты, которые можно реализовать в программе «Большая стройка». Я говорю об абсолютно разных источниках финансирования: это и Государственный фонд регионального развития, и Чрезвычайная кредитная программа по восстановлению Украины, разные программы областного бюджета, новые программы по здоровому детскому питанию и тому подобное», — сказал руководитель облгосадминистрации.

Он подчеркнул, что местным советам необходимо более тесно сотрудничать с профильными департаментами ХОГА над разработкой проектов. И прежде всего общинам нужно завершить работу над стратегиями развития. Так, на сегодняшний день, по данным Департамента экономики и международных отношений ХОГА, из 56 тергромад области только 5 имеют стратегии развития, еще 32 – в процессе разработки.

Также, сообщил Олег Синегубов, вскоре будет презентована Стратегия развития Харьковской области до 2027 года.

«Мы должны четко сказать жителям Харьковской области, которым мы видим образование через определенный промежуток времени, медицину, инфраструктуру – по всем абсолютно направлениям. И здесь мы должны участвовать во всех государственных программах, потому что это шанс привлечения именно государственных инвестиций в наши территориальные общины», — обратился к представителям общин Олег Синегубов.

Кроме этого, глава ХОГА обратил внимание руководителей местных советов на то, что в этом году Государственный фонд регионального развития начинает финансировать строительство индустриальных парков. По этому вопросу облгосадминистрация в ближайшее время организует обучение для представителей общин.

«Пригласим представителей тех общин, которые успешно внедряют эти мероприятия. Это шанс привлечения государственных инвестиций для строительства такого индустриального парка, чтобы дальше использовать его как площадку для потенциальных инвесторов», — добавил Олег Синегубов.

По информации директора Департамента экономики и международных отношений Петра Лашина, в настоящее время ХОГА совместно с Валковской общиной уже подали на рассмотрение ДФРР проект создания индустриального парка. Еще 3 проекта – Роганской, Циркуновской, Чкаловской общин – в разработке.

Агентство Телевидения Новости