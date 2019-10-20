20.10.2019 14:31
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Глава Киевской облгосадминистрации написал заявление об отставке
Председатель Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян написал заявление об увольнении. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook и обнародовал копию заявления.
"Прошу принять мою отставку с должности председателя Киевской областной государственной администрации", — говорится в документе.
Заявление датировано 20 октября.
Как сообщалось, 18 октября Бно-Айриян отчитался о первых 100 днях на должности главы Киевской ОГА.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна председателем Киевской областной государственной администрации 10 июля.
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