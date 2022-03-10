Глава МАГАТЭ Рафаэл Мариано Гросси летит в Турцию: все о ситуации на Чернобыльской и Запорожской АЭС,

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Глава МАГАТЭ Рафаэл Мариано Гросси будет обсуждать ситуацию на украинских АЭС с Лавровым и Кулебой.

Две украинские АЭС захвачены оккупантами. Персонал на них не меняется, все работники в заложниках.

По состоянию на 10 марта Чернобыльская АЭС и все инфраструктурные объекты все еще обесточены. Это грозит образованием ядерного облака, которое может в зависимости от ветра пойти на РФ и Беларусь, на страны Балтии и Европы.

На Запорожской АЭС весь персонал находится в заложниках у оккупантов.

Источник: objectiv.tv

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