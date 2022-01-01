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Глава МИД Германии не поддерживает идею поставки оружия Украине

Глава МИД Германии не поддерживает идею поставки оружия Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что поставки оружия Украине будут ненужной эскалацией ситуации.

Об этом она сказала в интервью агентству DPA, полный текст которого опубликован министерством иностранных дел Германии.

"И страны G7, и Европейский союз очень четко дали понять, что дальнейшая военная эскалация на украинской границе и, прежде всего, нарушение международного права и нарушение суверенитета Украины будут иметь серьезные политические и экономические последствия для России", – сказала она, отвечая на вопрос о снабжение оружия Украине.

В то же время Бербок отметила, что у Германии и союзников есть "длинный список вариантов действий" в случае вторжения.

"Однако сейчас наш приоритет – не допустить дальнейшую эскалацию. Этого можно добиться только дипломатией в нормандском формате, а также через Совет НАТО-Россия и в рамках ОБСЕ", – заявила министр.

Однако, говоря о поставках оружия, Бербок сказала, что "дальнейшая военная эскалация не принесет Украине большей безопасности".

Как сообщалось, минобороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы.

Источник: pravda.com.ua

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