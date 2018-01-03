Глава МИД Германии приедет на Донбасс

Визит Зигмара Габриэля продлится два дня, сообщают в пресс-службе МИД Украины. Он примет участие в переговорах с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и посетит зону АТО на Донбассе.

«Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ, вместе с Францией, в рамках Нормандского формата по противодействию российской агрессии. В этом плане министры обсудят дальнейшие совместные шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также освобождение украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах», — говорится в сообщении МИД.

Во время переговоров Климкин и Габриэль планируют подписать двустороннее соглашение, которое касается трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений.

Главы МИД Украины и Германии также собираются поехать на Донбасс, к линии соприкосновения.

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