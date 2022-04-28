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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сделала несколько заявлений об Украине:

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сделала несколько заявлений об Украине:

● Российские войска в ходе этой войны должны быть изгнаны в том числе из Крыма и донбасских «республик».

● «Это всеобщая война, поскольку победа Украины - это стратегический императив для нас всех».

● «Тяжелые вооружения, танки, самолеты - надо заглянуть поглубже в наши запасы, надо усилить производство».

● Нужно использовать все имеющиеся в наличии экономические рычаги для вытеснения России с западных рынков.

● Запад должен помочь нарастить оборонные возможности Молдовы и Грузии.

● Нужно лишить президента Путина возможности заявить о своей победе в Украине и «использовать эту войну как катализатор для установления нового мирового порядка».

● Война в Украине может длиться до десяти лет.

● Трасс опасается, что Путин «может применить оружие массового уничтожения в отчаянной попытке выйти из тупика».

Источник: https://t.me/u_now/45969

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