Глава Минобразования Шкарлет рассказал, как будет проходить ЗНО в этом году

▪️Мультидисциплинарный тест – то же "ЗНО", но в другом формате, пройдет в 3 сессии: одна - основная, регистрация на которую закончится 19 апреля, плюс дополнительная и одна – "специальная". Пройти тест для поступления в вузы смогут все желающие;

▪️В июне будет проведено пробное тестирование;

▪️Пройти тест можно лишь единожды и при личном присутствии школьника/абитуриента, в индивидуальных случаях может быть рассмотрен вариант онлайн-тестирования в крайне опасных регионах;

▪️В странах ЕС также будет возможность сдать тест на базе ведущих университетов и аналогов Украинского центра оценивания качества образования;

▪️На временно неподконтрольных территориях педагогов просят не сотрудничать с оккупационными администрациями.

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Глава Минобразования и науки Сергей Шкарлет поддерживает идею об отмене в школах уроков русского языка с нового учебного года.

При этом он уточнил, что окончательное решение в этом вопросе должно приниматься «по выбору школы, по выбору педсовета».

Источник: https://t.me/truexanewsua/42329

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