Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:33
Просмотров: 122

Глава Минобразования Шкарлет рассказал, как будет проходить ЗНО в этом году

Глава Минобразования Шкарлет рассказал, как будет проходить ЗНО в этом году

▪️Мультидисциплинарный тест – то же "ЗНО", но в другом формате, пройдет в 3 сессии: одна - основная, регистрация на которую закончится 19 апреля, плюс дополнительная и одна – "специальная". Пройти тест для поступления в вузы смогут все желающие;

▪️В июне будет проведено пробное тестирование;

▪️Пройти тест можно лишь единожды и при личном присутствии школьника/абитуриента, в индивидуальных случаях может быть рассмотрен вариант онлайн-тестирования в крайне опасных регионах;

▪️В странах ЕС также будет возможность сдать тест на базе ведущих университетов и аналогов Украинского центра оценивания качества образования;

▪️На временно неподконтрольных территориях педагогов просят не сотрудничать с оккупационными администрациями.

-----

Глава Минобразования и науки Сергей Шкарлет поддерживает идею об отмене в школах уроков русского языка с нового учебного года.

При этом он уточнил, что окончательное решение в этом вопросе должно приниматься «по выбору школы, по выбору педсовета».

Источник: https://t.me/truexanewsua/42329

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

МВФ: ВВП України впаде на 35% цьогоріч, Росії – лише на 8,5%
Сегодня 19:10    83
Оперативна інформація станом на 18.00 19.04.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 18:58    117
Теперь в «Дії» можно зарегистрироваться как внутренне перемещенное лицо (ВИДЕО)
Сегодня 17:57    155
Брифинг Алексея Арестовича о ситуации на фронте
Сегодня 17:45    174
Держспецзв'язку обіцяє доступ до Starlink усім охочим
Сегодня 11:59    235
Оновлено адреси пунктів видачі гуманітарної допомоги в Харкові
Сегодня 10:44    182
На Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу сталося 12 пожеж — ДСНС
Сегодня 10:34    196
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 19.04
Сегодня 10:22    170
Звернення Президента Володимира Зеленського
Сегодня 08:12    206
8 памятников культурного наследия разрушили или повредили оккупанты на Харьковщине
Сегодня 07:52    258
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 