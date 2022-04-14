Глава Мінфіну про соцвиплати: Жодних підстав вважати, що будуть затримки, немає

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що виплати пенсій та зарплат бюджетникам - це захищені видатки, вони будуть здійснені в строк і в повному обсязі.

Про це він сказав в ефірі каналу "Рада".

Журналісти нагадали слова прем'єра Дениса Шмигаля, що надходження до держбюджету у квітні будуть на половину від того, що було заплановано. У Марченка запитали, до яких наслідків варто готуватись: можливо, до затримки зарплат бюджетникам чи виплат пенсій.

"Я б не сказав, що мають бути такі наслідки, тому що в принципі ми готові максимально здійснювати всі видатки, в першу чергу виплату пенсій, зарплат. Це захищені видатки, вони будуть здійснені в строк і в повному обсязі.

Тому жодних підстав вважати, що будуть затримки, немає", - відповів Марченко.

"Ми намагаємося максимально перекрити відсутність або втрату доходів за рахунок інших джерел, за рахунок військових облігацій - я всіх закликаю їх купувати. І за рахунок міжнародної допомоги, міжнародних кредитів і грантів.

Тому я не бачу підстав, щоб ми не зддійснювали такі свої видатки в повному обсязі", - додав міністр.

Источник: epravda.com.ua

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