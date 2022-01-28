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Глава МЗС Латвії: романтичний період після холодної війни завершився

Глава МЗС Латвії: романтичний період після холодної війни завершився

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевичс заявив, що ситуація з міжнародною безпекою нині небезпечно крихка, а Росія проводить конфронтаційно-ревізіоністську зовнішню політику, яка загрожує безпеці регіону.

Про це він сказав під час виступу у Сеймі Латвії під час дебатів щодо зовнішньої політики, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Романтичний період після холодної війни закінчився. Зараз у багатьох частинах світу спостерігається відродження авторитарних режимів", - наголосив глава МЗС Латвії.

"Росіяни найбільше захоплюються силою і ні до чого не мають менше поваги, ніж до військової слабкості", - таку цитату з Фултонської промови Вінстона Черчілля навів Едгар Ринкевичс. Цю промову, виголошену 5 березня 1946 року, прийнято вважати сигналом до початку холодної війни.

"Саме тому у разі вторгнення в Україну Латвія рішуче підтримає негайне введення нових санкцій проти Росії. Ми й зараз надаємо підтримку українським збройним силам. Для безпеки та оборони всього Балтійського регіону ми вже сьогодні працюємо над розширенням та посиленням сили НАТО у регіоні", - наголосив Ринкевичс.

Найближчими роками Латвії слід збільшити фінансування оборони до 2,5% ВВП, сказав він. На думку міністра, важливо підвищувати фінансування як безпосередньо оборони, а й внутрішньої безпеки.

"На жаль, немає жодних ознак, що Росія найближчими роками змінить свої дії", - заявив глава латвійського зовнішньополітичного відомства.

Раніше він зазначив, що латвійське суспільство має бути готовим до періоду довгої міжнародної напруги, який триватиме не тиждень, не місяць, а кілька років.

Источник: eurointegration.com.ua

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Темы: латвия

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