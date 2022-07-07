Глава НБУ Кирилл Шевченко выступил против продолжения эмиссии гривны, которая, по его мнению, приведет к еще большему росту инфляции в стране и подорвет доверие к гривне и действующей власти.

Он отметил, что денежная эмиссия – самый быстрый и эффективный способ ослабить финансовое напряжение для бизнеса и населения в краткосрочной перспективе, но она не сможет обеспечить долгосрочную устойчивость экономики.

По словам Шевченко, в настоящий момент Украина остро ощущает спад налоговых отчислений в казну, вызванный остановкой работы многих предприятий, и эмиссия стала основным способом покрытия бюджетного дефицита.

В марте в оборот было выпущено 20 млрд гривен, а в июне - уже 105 млрд. Это, по словам Шевченко, неизбежно ведет к ослаблению гривны, росту спроса на иностранную валюту и инфляции.

По материалам: https://t.me/Sharpreview/15388

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