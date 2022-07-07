Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:16
Просмотров: 45

Глава НБУ Кирилл Шевченко выступил против продолжения эмиссии гривны

Глава НБУ Кирилл Шевченко выступил против продолжения эмиссии гривны

Глава НБУ Кирилл Шевченко выступил против продолжения эмиссии гривны, которая, по его мнению, приведет к еще большему росту инфляции в стране и подорвет доверие к гривне и действующей власти.

Он отметил, что денежная эмиссия – самый быстрый и эффективный способ ослабить финансовое напряжение для бизнеса и населения в краткосрочной перспективе, но она не сможет обеспечить долгосрочную устойчивость экономики.

По словам Шевченко, в настоящий момент Украина остро ощущает спад налоговых отчислений в казну, вызванный остановкой работы многих предприятий, и эмиссия стала основным способом покрытия бюджетного дефицита.

В марте в оборот было выпущено 20 млрд гривен, а в июне - уже 105 млрд. Это, по словам Шевченко, неизбежно ведет к ослаблению гривны, росту спроса на иностранную валюту и инфляции.

По материалам: https://t.me/Sharpreview/15388

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Развенчиваем фейк об уничножении двух HIMARS
Сегодня 06:34    7
Белой дом выпустил коллекционную монету "Остров Змеиный"
Сегодня 06:25    32
Близько 3 млн росіян залишаться без робочих місць, через припинення роботи автозаводів (МАПА)
Сегодня 06:08    50
Порядок надання дозволу на виїзд відправлен на доопрацювання - Генштаб
Сегодня 06:00    54
Оперативна інформація станом на 18.00 06.07.2022 щодо російського вторгнення
06.07.2022 18:45    209
346 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
06.07.2022 12:27    155
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.07
06.07.2022 12:18    166
Представникам торговельних мереж Харківщини надали рекомендації в роботі під час воєнного стану
06.07.2022 09:55    256
Стало відомо, чи чекає на Харків дефіцит овочів та фруктів через окупацію територій
06.07.2022 09:43    283
Міністр оборони Британії розповів про початок навчань українських військових, анонсованих Джонсоном
06.07.2022 09:32    173
 