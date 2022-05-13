Глава Пентагона поговорил с Шойгу впервые за время полномасштабной войны в Украине
Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин провел переговоры с российским коллегой, главой МО рф Сергеем Шойгу. Этот прямой контакт стал первым с начала широкомасштабного вторжения россии в Украину.
О факте переговоров начали сообщать российские пропагандистские СМИ.
"Министр обороны США Остин провел переговоры с Шойгу", - со ссылкой на Пентагон пишут в российской ВГТРК.
В Вашингтоне факт разговора также подтверждают.
"Министр Остин поговорил с министром Шойгу 13 мая впервые с 18 февраля. Министр Остин призвал к немедленному прекращению огня на Украине и подчеркнул важность поддержки линий связи", - говорится в распространенном сообщении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
"Интерфакс" также отмечает требование прекращения огня россией как ключевой в переговорах.
"По данным СМИ, Ллойд Остин в беседе с российским коллегой призвал к прекращению огня на Украине", - сказано в сообщении.
Других подробностей переговоров на данный момент нет.
Напомним, ранее в Пентагоне не единожды заявляли, что не могут связаться с Шойгу. И он, и начальник Генштаба Валерий Герасимов отказывались от любых контактов.
Источник: obozrevatel.com