Глава Пентагона поговорил с Шойгу впервые за время полномасштабной войны в Украине

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин провел переговоры с российским коллегой, главой МО рф Сергеем Шойгу. Этот прямой контакт стал первым с начала широкомасштабного вторжения россии в Украину.

О факте переговоров начали сообщать российские пропагандистские СМИ.

"Министр обороны США Остин провел переговоры с Шойгу", - со ссылкой на Пентагон пишут в российской ВГТРК.

В Вашингтоне факт разговора также подтверждают.

"Министр Остин поговорил с министром Шойгу 13 мая впервые с 18 февраля. Министр Остин призвал к немедленному прекращению огня на Украине и подчеркнул важность поддержки линий связи", - говорится в распространенном сообщении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"Интерфакс" также отмечает требование прекращения огня россией как ключевой в переговорах.

"По данным СМИ, Ллойд Остин в беседе с российским коллегой призвал к прекращению огня на Украине", - сказано в сообщении.

Других подробностей переговоров на данный момент нет.

Напомним, ранее в Пентагоне не единожды заявляли, что не могут связаться с Шойгу. И он, и начальник Генштаба Валерий Герасимов отказывались от любых контактов.

Источник: obozrevatel.com

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