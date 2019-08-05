Глава Пентагона заявил о размещении ракет в Азии и призвал взять под контроль ядерное оружие России

США намерены разместить в Азии ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 км, которые ранее было запрещено развертывать в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил новый министр обороны Марк Эспер.

Во время общения с журналистами в Австралии Эспер заявил о важности размещения таких ракет в Индо-Тихоокеанском регионе. США ранее не могли производить и развертывать это вооружение согласно условиям ДРСМД, однако в пятницу Вашингтон вышел из соглашения после того, как многочисленные призывы к России прекратить нарушения договора не дали никаких результатов.

«Пришло время освободиться от соглашения и получить возможность преследовать собственные интересы, и наши союзники по НАТО разделяют эту точку зрения», - заявил Эспер. Он отказался вдаваться в подробности и сообщать, где или когда могут быть развернуты ракеты, однако глава Пентагона высказал надежду, что размещение начнется в течение ближайших месяцев.

Выход из ДРСМД позволяет США усилить позиции в отношении Китая. По словам Эспера, более 80% китайского арсенала составляют ракеты с дальностью полета от 500 до 5500 км.

«Так что для них (китайцев) не должно стать сюрпризом то, что мы тоже хотели бы иметь такие возможности», - добавил Эспер.

В случае конфликта с Китаем, США должны позаботиться заранее и подготовиться к борьбе с могущественным противником, в арсенале которого находятся искусственный интеллект и самое современное вооружение, говорит Брэдли Бауман, старший директор Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократии.

«Мы должны распределить свои активы, и нам нужно иметь их в регионе в случае начала конфликта», - утверждает Бауман, вспоминая о первой войне в Персидском заливе, когда США пришлось потратить «недели или месяцы» на то, чтобы доставить в регион крупные авианосцы и военные грузы.

Журналисты напоминают, что во время своего выступления перед сенаторами Эспер заявил реваншистской угрозе со стороны Москвы, призвав взять под контроль ядерное оружие России.

«Ядерное вооружение – лучший способ сдерживания российской агрессии, а США необходимо установить полный контроль над всем российским ядерным потенциалом при продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях», указал новый глава Пентагона.

По мнению Эспера, Россия является стратегическим противником Соединенных Штатов практически на всех континентах, включая Африку и Арктику, а также в киберпространстве и в космосе.

Выступая перед сенаторами новый главы Пентагона пообещал вести борьбу с попытками российского вмешательства в американские выборы, сказал о необходимости оказать Украине долгосрочную военную помощи и заявил об уже идущей с Россией кибервойне, обвинив Москву в попытках украсть американские технологии.

Главным фактором сдерживания российской агрессии Эспер назвал ядерное оружие.

«На мой взгляд, поддержание боеспособных обычных и ядерных сил, совместно с нашими союзниками, является одним из самых эффективных факторов, сдерживающих российскую агрессию. Не хочу спекулировать на вопросе российского сдерживания, однако расстановка сил США и НАТО – обладающих высокой поражающей способностью, боевой устойчивостью, высокой маневренностью и готовностью – с большой долей вероятности имеет значение для устрашения противника» - считает Эспер.

«Комбинация наших действий в Европе с нашими союзниками позволит нам эффективно отразить агрессию России», заявил сенаторам новый глава Пентагона.

Эспер добавил, что именно с учетом вышесказанного нужно подходить к вопросу продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений.

По его словам, «Россия модернизирует и расширяет свой активный существующий запас, состоящий из примерно 2000 нестратегических ядерных ракет, которые могут быть размещены на судах, подводных лодках и самолетах, вместе с сухопутными войсками и на перехватчиках противовоздушной и противоракетной обороны.

Ни одно из этих вооружений не ограничено ни одним из соглашений о контроле за вооружениями. Полагаю, пришло время установить контроль надо всем российским ядерным арсеналом в рамках нового соглашения о контроле за вооружениями», - заявил Эспер.

«К сожалению, Россия отклонила предыдущие попытки США сократить запасы нестратегического ядерного оружия», - добавил Эспер, напомнив о том, что сенат включил требование об упоминании российского нестратегического ядерного оружия в резолюцию о ратификации нового ДСНВ.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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