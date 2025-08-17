Держава
Глава УГКЦ заснував Комісію у справах культури та церковного мистецтва. Її очолив Севастіян Дмитрух

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав заснував Комісію у справах культури та церковного мистецтва, яку очолив невтомний збирач сакральної старовини отець Севастіян Дмитрух

Про це повідомила УГКЦ, інформує Еспресо.Захід.

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав заснував Комісію у справах культури та церковного мистецтва УГКЦ. Головою новоствореної Комісії терміном на три роки іменовано преподобного ієромонаха Севастіяна Дмитруха, який належить до Студійського уставу. Проголошення декретів відбулося у Свято-Успенській Унівській лаврі 15 серпня. Декрет про іменування набере чинності з 1 вересня 2025 року.

Як сказано в дописі, глава УГКЦ наголосив, що натхненням для втілення такої ініціативи стала спадщина митрополита Андрея Шептицького, який у своїй душпастирській і просвітницькій праці став визначним покровителем церковного мистецтва, іконопису, архітектури, музики, літератури й української культури загалом. Відтак згідно з декретом новостворена Комісія матиме широке коло завдань: розробка нормативів щодо мистецького оформлення храмів, літургійної музики, охорона культурної та мистецької спадщини Церкви, включно з реєстром сакральних пам’яток, проведення експертиз, консультацій та супроводження мистецьких проєктів в межах УГКЦ, заохочення партнерства між церковними структурами, митцями, науковцями, культурними інституціями в Україні та за кордоном й інше.

За словами глави УГКЦ, через діяльність цієї комісії Церква "ще яскравіше виявлятиме красу Бога в мистецтві та плекатиме культуру, вкорінену у вірі й покликану підносити людський дух до вічного ".

Комісія покликана тісно співпрацювати з відповідними єпархіальними інституціями, що дозволить ефективно координувати роботу у сфері культури та церковного мистецтва на всіх рівнях церковної структури.

Довідка

Отець доктор Севастіян (Степан) Дмитрух – уродженець Львівщини.8 лютого цього року йому виповнилося 70 років. Вислужений ігумен монахів Студитського уставу. Рятівник та ініціатор реставрації пам'яток архітектури. Зокрема, Святоуспенської Унівської Лаври, монастиря Преображення Господнього в Городку, монастиря Святого Обручника Йосифа та церкви-музею Святого Казимира — Блаженного Климентія Шептицького у Львові. Автор і упорядник багатьох публікацій, присвячених сакральному мистецтву. А також невтомний збирач творів сакрального мистецтва, співзасновник і директор Музею сакрального мистецтва Львівської архиєпархії УГКЦ.

