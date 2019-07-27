Главная цель антироссийских санкций уже достигнута — мнение

Главная цель санкций — углубление технологического отставания России от Запада до размеров пропасти уже достигнута, вторая фаза — уменьшение ресурсов, в том числе финансовых, находится в процессе реализации.

Такое мнение высказал в комментарии «Фактам» координатор группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин.

«Санкции действуют, причем настолько, что их снятие — одна из самых приоритетных задач, которая стоит перед всеми кремлевскими элитами. Почему? Вы заметили, что происходит с рейтингом Путина и Единой России? Это словосочетание, кстати, возможно достаточно скоро станет ругательным. Я не помню случая в мировой истории, где бы представители подвластной партии шли на выборы «независимыми кандидатами», как, например, в случае с Мосгордумой. А протесты, пускай вялые и немногочисленные, но вспыхивающие по всей стране-бензоколонке?» — добавил он.

«Запад не давит на Россию, он старается «привести в чувство» ее руководство, ну и в международное правовое поле ее вернуть. В таком контексте думаю, что усиление санкций будет, но не против РФ как государства, а против конкретного окружения Путина, а по самим россиянам больнее всего ударят очередные безумные «контрсанкции», — подытожил Юрий Карин.

Источник: sprotyv.info

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