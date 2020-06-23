Главная статья расходов: в горсовете планируют потратить астрономические суммы на очередные ремонты харьковских парков и сквера

Молодежный парк, парк Горького, сквер Архитекторов. В горсовете решили провести очередные ремонты на этих объектах. Расходы, традиционно, капитальные.

Так, в сквере возле станции метро Архитектора Бекетова вновь решили переложить плитку, заменить парковые скамейки, урны, отремонтировать дно и стены фонтана, а также лестницы сквера. На это потратят 3 миллиона гривен.

Для парка Горького решили закупить 12 гибридных велопарковок почти на 200 000 гривен. Стоимость одной, на 4 велосипеда, составила 16 с половиной тысяч.

По мнению антикоррупционеров, цена приспособления завышена в 3-4 раза, если сравнивать с рыночными предложениями.

Но наиболее потрясающие закупки планируют осуществить для Молодежного парка. Здесь закупают урны «Париж», как действительно для французских королей - по 4000 гривны каждая. А также лавки - за 19 и 29 тысяч. В общем, на ремонт Молодежного парка, который ранее был кладбищем, а теперь здесь устраивают развлекательную урбан-зону, - планируют потратить 150 млн гривен.

Дмитрий Булах, Харьковский антикоррупционный центр

У нас все идет своим чередом: весна, осень зима, и кошелек городской власти пополняется во все времена года, тем более в преддверии выборов. Схемы, как обычно, завышены банально от лавочек до урн, причем завышение в несколько раз, лавочки стоят от 16 000 гривен, где-то как в сквере Архитекторов, либо 30 тысяч в Молодежном парке, 30 тысяч - это космическая сумма.

Де-юре, говорят эксперты, тендеры проведены законно, в системе Прозорро, однако де-факто они имеют все признаки коррупционных схем. Ведь подряды снова достались фаворитам - фирмам "Планета Строй" и "Техникабуд", которые ремонтировали другие парки.

Завышенные цены объясняются уникальностью предложений, это распространенная уловка, отмечают юристы, а деньги направлены именно на те статьи, на которых горсовет зарабатывает с 2010 года - со времен масштабной перепланировки парка Горького.

Анатолий Родзинский, юрист

Конечно, сложно воровать на ремонтах домов. Потому что и правоохранительные органы это легко отслеживают, и огромное количество уголовных дел связано с чиновниками, связано с тем, что деньги были украдены на некачественных ремонтах, дорогах и так далее. Когда же лавочка покупается в 5 раз выше своей стоимости, то нам просто говорят – это очень хорошая лавочка.

Несмотря на ​​то, что система жилищно-коммунального хозяйства и коммунальные сети города требуют капитальных ремонтов уже не первый год и находятся в критическом состоянии, именно парки являются главной статьей расходов городского совета.

Например, сквер Архитекторов капитально ремонтировался в 2009 году, а фонтан - в 2013-м.





Агентство Телевидения Новости