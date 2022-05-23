Главное из обращения Президента Украины

● Готовится законопроект, который позволит полякам получить в Украине де-факто и де-юре те же возможности, что и у украинцев.

● Вводится общий таможенный контроль с Польшей. Это значительно ускорит прохождение процедур на границе и уберет большинство коррупционных рисков.

● Говорили сегодня с Анджеем Дудой об оборонной поддержке для Украины, об усилении санкций против России. И о том, какие шаги нуждаемся, чтобы реализовать полноправное членство Украины в Евросоюзе.

● В понедельник Зеленский присоединится к дискуссиям на Давосском форуме. Это наиболее влиятельная мировая экономическая площадка, на которой Украине есть что сказать.

● Подписал указ о награждении 194 военнослужащих Вооруженных Сил Украины государственными наградами. Из них 44 посмертно.

Источник: https://t.me/u_now/50119

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