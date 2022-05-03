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Главное из обращения Владимира Зеленского

Главное из обращения Владимира Зеленского

● Если когда-то у этого государства было то, что называется репутацией, то сейчас россия ежедневно делает такие вещи, которые просто исключают любую адекватность.

● Вчера министр иностранных дел россии открыто и не стесняясь сказал, что самые большие антисемиты – якобы среди самих евреев. И что якобы у Гитлера была еврейская кровь. Как вообще можно было такое сказать в канун годовщины победы над нацизмом? Эти слова означают, что высший дипломат россии переводит на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов.

● После российского ракетного удара по Бабьему Яру в Киеве, после поврежденной обстрелами Меноры на месте массовых расстрелов в Дробицком Яру вблизи Харькова, после гибели от российских обстрелов обычных людей, переживших нацистскую оккупацию и нацистские концлагеря, такой антисемитский выпад их министра означает, что в России забыли все уроки второй мировой войны. А может, никогда и не учили эти уроки. Поэтому вопрос – останется ли Посол Израиля в Москве, зная такую их новую позицию? Останутся ли отношения с россией как обычно? Потому что это все не случайно. Неслучайные слова российского министра иностранных дел – «великого знатока гитлеризма».

● Сегодня российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одессе. Разрушили общежитие. Убили мальчика 14 лет. Ранили девушку 17 лет, у нее – осколочное ранение.

● В Лисичанске Луганской области от российских обстрелов сгорела гимназия, которой было более ста лет. Ее построили бельгийцы для этого города. Она выдержала две мировые войны. Но, как мы видим, и эта гимназия оказалась страшной угрозой для современной России.

● 220 украинских детей убиты российской армией за время с 24 февраля. И это мы еще знаем не обо всех, потому что нет доступа к временно оккупированным районам нашего государства. 1570 учебных заведений разрушены или повреждены в результате обстрелов. Это чуть больше чем за два месяца!

● В ближайшее время ожидаем новый пакет Евросоюза. В этом пакете должны быть четкие шаги по блокированию доходов россии от энергоресурсов.

● Продолжаем делать все, чтобы спасти наших людей из Мариуполя. Эвакуационная операция продолжается. Завтра ожидаем (https://t.me/u_now/46733) также движение гуманитарными коридорами из Бердянска, Токмака, Васильевки.

● 438 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами.

Источник: https://t.me/u_now/46743

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