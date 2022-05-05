Главное из обращения Владимира Зеленского:

- Сегодня в Харьковской области, в боях под Изюмом, погиб Александр Махов - известный журналист. Ему было 36 лет. Он всегда был среди самых смелых, работал в самых горячих точках. С первого дня полномасштабной войны он был на фронте. Доброволец. Ветеран АТО. Боец 95-й десантно-штурмовой бригады. Искренние соболезнования близким, друзьям.

- Сегодня завершился второй этап эвакуационной операции из Мариуполя. 344 человека удалось спасти – из самого города и окрестностей, выехавших в Запорожье.

- Договариваемся и надеемся продолжить спасение людей из «Азовстали», из Мариуполя. Чтобы их спасти, нужно продолжение режима «тишины». Украинская сторона готова его обеспечить. Верим, что все получится.

- Сегодня российские захватчики нанесли очередной ракетный удар по нашим городам. По Днепру. Били по Николаеву, Одессе, Запорожью. По городам Донбасса и другим регионам. Все эти преступления получат ответ. Как юридическое, так и вполне практическое – на поле боя.

- Государственными наградами отмечены 35 военнослужащих 19-й ракетной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Источник: https://t.me/u_now/47114

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