Главное из пресс-конференции Владимира Зеленского

● Украина выйдет из любых переговорных процессов, если будет проведен референдум о независимости Херсона, или если будут уничтожены наши люди в Мариуполе;

● Россия на уровне власти и сами россияне не считают и не считали Украину независимым государством, не уважают ни культуру, ни ценности украинцев;

● Готова ли Украина быть как Израиль? Большинство украинцев не просто готовы – у нас нет выхода, мы уже стали таким государством. Когда мы победим, мы будем государством с самой мощной армией;

● Украина вернет посла в Грузию, когда лидеры этой страны станут дружественными Украине;

● Как только у нас будет больше оружия, мы будем идти вперед и возвращать наши территории. Всё, что они прорвут или временно оккупируют, мы вернем. И это будет не через десятки лет. Это вопрос того, будет ли у нас оружие;

● Украина укрепила бы НАТО. Отсутствие Украины в Альянсе – стратегическая ошибка;

● Зеленский не планирует покидать территорию Украины до окончания войны;

● Я не рассматриваю вариант, что партнеры не дадут нам то оружие, которое они обещали. У них нет альтернативы, мы не дадим им этой возможности;

● Эту войну может остановить тот, кто ее начал. Любые форматы встреч через посредников россии или передача информации через лидеров других стран не дадут желаемого результата;

● Зеленский, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста: с нами закончат — за вас возьмутся;

● Это другая война, эту войну нельзя ни с какой сравнить в 20 веке, такой войны еще не было;

● Ненависть к Украине россия сделала своими руками благодаря СМИ, которые полностью контролирует Кремль;

● На военную деблокаду Мариуполя Украина сейчас не способна. И украинские военные, которые там находятся, это понимают. Как только мы туда сможем дойти - мы дойдем. А пока мы предлагаем гуманитарное решение;

● Самые актуальные вопросы переговоров — это гарантии безопасности и нейтральность, судьба Донбасса и Крыма. Все другое — это политические понты;

● Зеленский не исключает нового Мариуполя в Одессе, поскольку рашисты не хотят останавливаться, но ВСУ будут их останавливать;

● Абрамович был в Киеве, дважды. Формат его встречей не готов обсуждать;

● Я не хочу встречаться с президентом россии. Я вынужден. Если мы планируем дипломатическим путем решить эти вопросы;

● Великобритания готова взять патронат над восстановлением Киевского региона, а со Швецией удалось договориться о патронате над Николаевской областью;

● Если руководство россии не потеряет связь с реальностью – оно не будет использовать ядерное оружие;

● В книгах по истории будет такое понятие, как рашизм. Слово новое, а поступки те же, что были 80 лет назад в Европе;

● Россияне уже депортировали с оккупированных территорий в россию около 500 тысяч украинцев. Среди них около 5 тысяч детей;

● Путин и все, кто отдавал позорные приказы об уничтожении украинцев, должны предстать перед Трибуналом;

● Мы станем одной из самых сильных стран в Европе, у нас просто нет другого выбора.

Источник: https://t.me/vekha/36844

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