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Главное из вечернего обращения Владимира Зеленского 23 мая

Главное из вечернего обращения Владимира Зеленского 23 мая

● Оккупанты ведут против нас очень жестокую войну, которой не было в Европе уже 77 лет. Враг пытается уничтожить как можно больше людей и инфраструктуры.

● Во время разбора завалов в Десне Черниговской области нашли 87 погибших. А это было только четыре ракеты.

● Всего с 24 февраля российская армия нанесла по Украине 1474 ракетных удара, применив 2275 различных ракет. Абсолютное большинство – по гражданским объектам. За неполные три месяца было уже более 3 тысяч авиаударов.

● Чтобы победить, мы должны – каждый и каждая – работать для этого. В том числе и те, кто в тылу. Помогайте армии. Защищайте потребности нашего государства на всех международных площадках, к которым имеете доступ, в общении с иностранными журналистами, даже с вашими друзьями и знакомыми за рубежом. Каждый голос имеет значение.

● Все наши партнеры согласны с тем, что борьба Украины в войне против России – это защита общих ценностей всех стран свободного мира. Нашей общей свободе. А если так, то мы имеем право рассчитывать на полную и неотложную помощь, прежде всего, оружием.

● Подписал указ о награждении 161 военнослужащего ВСУ. Из них 42 – посмертно. Вечная память каждому и каждому, кто отдал жизнь за Украину! Вечная слава всем, кто приближает нашу победу!

Источник: https://t.me/u_now/50253

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