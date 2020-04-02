Главный храм вооруженных сил РФ строят в круглосуточном режиме

Минобороны сообщило о том, что строительство главного храма Вооружённых сил РФ продолжается, несмотря на пандемию коронавируса, и идёт в круглосуточном режиме. Храм планируют построить к 9 мая, сообщает «Российская газета».

В Минобороны отмечают, что при строительстве храма используют самые передовые технологии. Храм возводится в подмосковном парке «Патриот». На его территории также появится музейный комплекс «Дорога памяти» длиной 1418 метров.

Накануне стало известно, что призывники, которые выберут альтернативную гражданскую службу, в 2020 году смогут пройти санитарную подготовку на базе Военного духовно-просветительского центра при храме.

Деньги на строительство собирает фонд «Воскресение». В феврале стало известно, что власти Москвы и Московской области в 2019 году направили фонду почти три миллиарда рублей. Общая стоимость возведения храма — шесть миллиардов рублей.

Источник: breakingmad.me

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