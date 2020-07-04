Главный санврач объяснил, почему в Украине отказались от массового тестирования

Виктор Ляшко также пожаловался, что переболевшие коронавирусом украинцы не очень активно рассказывают о своих контактах

Украина отказалась от практики массового тестирования на коронавирус, чтобы выявлять бессимптомные случаи, из-за экономической целесообразности.

Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в интервью "Новому времени".

"Каждая страна разрабатывает алгоритмы тестирования в зависимости от своих экономических возможностей. Мы не можем сказать, что у нас сегодня экономика такая, как в Польше, Италии, Испании или США. Мы не можем всех тестировать для того, чтобы удовлетворять желание тестироваться. Но мы стопроцентно тестируем людей с симптомами, чтобы обеспечить контроль над ситуацией. Чтобы перейти на этап массового тестирования, у нас не только мощностей не хватит, но, к сожалению, и специалистов. В самом начале эпидемии мы говорили о том, что наша граница возможностей — 80 тысяч тестирований в неделю. Сегодня мы уже спокойно делаем 72 тысяч тестов в неделю. То есть почти выполнили поставленную цель", — отметил он

На уточняющий вопрос как вырастет тестирование к осени Ляшко честно признался — руководство страны не знает, сколько будет дополнительно лабораторий вне системы.

"Государство сейчас покупает автоматические станции для выделения РНК, новые аналитические панели, которые упростят работу врачам-лаборантам. В государственной системе поднять количество исследований в два раза, мне кажется, достаточно реальным", — объяснил санврач.

Рассказал он также о том, как Украина справляется с расследованием контактов инфицированных людей. Ляшко подчеркнул, что в стране работает система сбора данных о контактах. Отметив, что ресурсов, чтобы добраться до каждого контактного лица не хватает, чиновник подчеркнул, что им помогают семейные врачи и полицейские следователи.

"Как только в Черновцах случилась вспышка, мы буквально на третий-четвертый день провели несколько совместных селекторов эпидемиологов с Национальной полицией, и до сих пор полиция помогает нам работать с контактами. Первый круг контактных лиц точно удается (установить — Delo.ua), со вторым уже сложнее. У нас еще менталитет такой, не все правду рассказывают. Людям кажется, что, не рассказывая о тех, с кем они контактировали, они спасают родных, близких и знакомых. А на самом деле наоборот", — подытожил Ляшко.

Напомним, что с 3 июля 2020 года власти Польши снова возвращают обязательный 14-дневный карантин для авиапутешественников из Украины, который отменили всего два дня назад.

Источник: delo.ua

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