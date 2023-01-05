Главный враг росстт - ФСБ. Никаких других врагов у России нет

В польской газете "Dziennik Polski" (https://plus.dziennikpolski24.pl/jurij-felsztinski-putin-nie-jest-prezydentem-jest-oddelegowany-na-to-stanowisko-przez-federalna-sluzbe-bezpieczenstwa/ar/c15-17161773) вышло интервью с Юрием Фельтишинским, историком и соавтором книги Александра Литвиненко "ФСБ взрывает Россию". Там есть несколько тезисов, объясняющих логику Путина при ведении войны и раскрывающих роль ФСБ в становлении России тем, кем она сейчас является (перевод kasparov.ru (https://www.kasparov.ru/material.php?id=63B32E03C4E52)).

● Ельцин выбирал себе преемника из трёх связанных со спецслужбами кандидатур. Первый был слишком независим (Примаков, экс-директор СВР), второй - слишком зависим (Степашин, экс-директор ФСБ, тогда называвшейся ФСК), третьим был Путин.

● К 2021 году власть в России была полностью захвачена ФСБ. Впервые в мировой истории власть в государстве принадлежала не монарху, не диктатору, не политической партии, а госбезопасности как институту.

● Когда ФСБ пришло к власти в 2000-м, оно начало реализовывать программу захвата мира, сформулированную ещё в 1917 году, просто тогда её знали как "теорию мировой революции".

● Эта программа развивалась последовательно: в 2008-м Россия (ФСБ) захватила Абхазию и Южную Осетию. В Приднестровье Россия вошла ещё ранее. В 2014-м Россия захватила Крым и начала завоевание Донбасса. В 2021-м Россия оккупировала Беларусь - очень тихо и незаметно, через соглашения с диктатором Лукашенко.

● Без оккупации Беларуси нельзя было начать войну против Украины, так как наступать на Киев можно было только с территории Беларуси - из России до Киева не дотянуться.

● России нужна не Украина. России нужно всё. Это главная проблема, с которой Европа сейчас столкнулась. России нужна вся Европа. Ну а потом, после захвата Европы, Россия планировала начать серьёзный разговор с США, поскольку Аляска тоже когда-то принадлежала Российской империи.

● Несмотря на поражения российской армии в Украине, Путин только и думает о нападении на Запад. Людские потери Путина вообще не волнуют. Россия всегда теряла во всех войнах больше, чем все остальные участники. И чем больше теряет Россия в войне, тем величественнее становится и участие и, предположительно, победа.

● Мобилизационный ресурс России - 2 миллиона, а Путин пока что потерял 100 тысяч. С точки зрения Путина, у украинцев и НАТО пуль не хватит всех перестрелять. Плюс, из-за наличия ядерного оружия Путин считает, что "Россию победить нельзя", он считает, что победа в битве с Украиной и остальной Европой - это вопрос времени.

● Олигархи - самая трусливая категория российского населения, потому что ей есть что терять - большие деньги. Второй по трусливости категорией является генералитет российской армии, им тоже есть, что терять: погоны и генеральские пенсии. Остальному населению России терять нечего, кроме жизни, которая в России ничего не стоит.

● Россия станет свободной страной после того, как её население поймёт, что главным её врагом является ФСБ - старейший институт, созданный в декабре 1917 года, и единственный институт, переживший развал СССР. Никаких других врагов у России нет.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/10346

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