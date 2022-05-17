Главы МИД ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России, сообщил Жозеп Боррель

Но при этом они согласовали предложение от ЕС вывезти из украинских хранилищ зерно в Европу в том числе морским путем, чтобы освободить место для нового урожая.

Также главы МИД ЕС утвердили выделение Украине еще 500 млн евро на закупки оружия из Европейского фонда мира.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил о том, что Европейский Союз согласует шестой пакет санкций против россии уже в ближайшее время.

Європейська комісія готова профінансувати будівництво нових нафтопроводів до Угорщини, щоб та відкликала вето на запровадження нафтового ембарго проти РФ.

Про це повідомляє El Pais із посиланням на джерела.

Зазначається, що Угорщина зможе купувати нафту з Росії доти, поки не буде побудована нова транспортна інфраструктура.

Для цього вже в середу планується перерозподілити фінансування, передбачене планом REPowerEU.

Співрозмовники видання стверджують, що цей план дозволить затвердити нафтове ембарго найпізніше наступного тижня.

За оцінками Єврокомісії, модернізація нафтової інфраструктури для задоволення потреб Угорщини та інших країн, залежних від російської нафти, не потребуватиме значних вкладень. В одних випадках йдеться про будівництво нових інтерконекторів із заходу та півдня Євросоюзу, в інших – розширення пропускної спроможності наявних труб.

Источник: https://t.me/u_now/49329, elektrovesti.net

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