Главы МИД стран ЕС намерены на этой неделе приостановить действие соглашения о визах с россией

Об этом пишет газета Financial Times (https://www.ft.com/content/857fbd33-506f-4429-989a-6482805bfc62).

Цитата: " В качестве первого шага министры планируют оказать политическую поддержку приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и россией на двухдневной встрече в Праге, которая начнется во вторник, сообщили Financial Times три официальных лица, участвовавших в переговорах. «российским туристам неуместно прогуливаться по нашим городам», — сказал высокопоставленный чиновник ЕС, участвовавший в переговорах - Мы должны послать сигнал населению россии, что эта война недопустима, она неприемлема»."

Джерело: https://t.me/blacklampa/6989

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