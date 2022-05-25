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Глобальна мета «російської спецоперації» – провалена

Глобальна мета «російської спецоперації» – провалена

Кремль хотів обмежити США і лиш посилив вплив Америки

Глобальна мета «російської спецоперації» – провалена. Її озвучив путін під час оголошення війни, а голова мзс рф лавров у квітні підтвердив знову:

«... призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене».

НаSPRAVDI цю «ціль» росіяни не досягнули. Ось лише декілька фактів:

• Економічний вплив США у Європі зріс. Прохання Вашингтона обмежити залежність ЄС від російських енергоресурсів знайшли підтримку.

• Німеччина має намір майже повністю відмовитись від її газу протягом двох років.

• Російський ринок залишили найбільші міжнародні нафтові та нафтосервісні компанії, які мають сучасні технології нафторозвідки.

• На порозі шостий пакет санкцій. Завдяки попереднім п’яти Росія вийшла на перше місце у світі за обсягом санкцій.

Источник: https://t.me/spravdi/9031

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