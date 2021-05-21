Голова НАЗК закликав Президента ветувати новий закон, що вносить зміни до порядку декларування: у комплексі нові норми дозволять легалізувати незаконні активи

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков закликав Президента України ветувати Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих аспектів декларування», який Верховна Рада України прийняла 29 квітня цього року.

Відповідний лист Голова НАЗК направив Уряду, як це передбачено регламентом Кабінету Міністрів України.

«НАЗК цілком підтримує головну мету цього закону — зробити процес декларування зрозумілим та уникнути різних трактувань тих самих норм. Саме тому ми й підтримали перший варіант документу.

Однак, прийняття закону в такому вигляді призведе до небажаних наслідків, поміж яких — нові можливості для корупціонерів щодо легалізації незаконно набутих активів. Саме тому НАЗК вважає за доцільне запропонувати Президенту ветувати закон. Ми також надали конкретні пропозиції про те, як усунути норми, що сприяють корупції», — пояснює Олександр Новіков.

Схвалення закону в поточній редакції призведе до того, що посадовці зможуть:

1. одночасно обіймати державні посади й керувати приватними установами або ж займатися підприємництвом;

2. легалізувати незаконні активи, приховуючи інформацію про операції з обміну валюти. Так, закон передбачає, що посадовці не повинні вказувати інформацію про операції з обміну валюти в декларації. У випадку, якщо НАЗК або правоохоронці будуть підозрювати посадовця в отриманні неправомірної вигоди, він зможе сказати, що ці кошти отримані завдяки обміну валюти за вигідним курсом;

3. після призначення на державні посади зловживати щодо виконання обов’язку передачі в управління корпоративних прав.

Також закон передбачає, що посадовці повинні зазначати інформацію про рахунки, на яких обліковуються грошові заощадження радянських часів, які не були компенсовані після розпаду СРСР. На думку НАЗК, декларування такої інформації є недоречним.

Детальніше щодо пропозицій НАЗК до закону можна ознайомитися в листі Голови НАЗК Олександра Новікова:

Источник: nazk.gov.ua

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