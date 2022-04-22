Голова Сейму Польщі: Українці б’ються за Європу, Києву треба дати зброю

Українці сьогодні героїчно захищають не лише себе, але й усю Європу. Києву треба дати зброю для захисту своєї країни та європейського континенту.

На цьому під час спільної прес-конференції із заступницею голови Верховної Ради України Оленою Кондратюк наголосила в четвер маршалок Сейму Польщі Елжбєта Вітек, передає кореспондент Укрінформу.

“Українці сьогодні борються не лише за свою свободу, вони борються також і за нашу свободу. Тому, ми зобов’язані допомагати Україні будь-яким способом: гуманітарно, а також допомогти завершити цю війну зі зброєю в руках. Відтак, закликаю й надалі постачати до України зброю та боєприпаси, щоб прекрасна і героїчна українська армія могла результативно захистити Україну та Європу”, - наголосила Вітек.

У свою чергу Кондратюк підкреслила, що шлях України до ЄС зараз повинен бути швидким. За її словами, членство в Євросоюзі для України є так само важливим, як і передача зброї. Вона зазначила, що це дуже справедливий підхід, оскільки українці зараз захищають не лише себе, але й усю Європу та європейські цінності.

Заступниця голови ВРУ також підкреслила, що парламенти західних країн повинні визнати факти геноциду, який здійснюється в Україні російським агресором.

“Про це треба голосно говорити і записувати усі факти воєнних злочинів, які мають місце в Україні”, - підкреслила Кондратюк.

Вона додала, що за ці злочини мають бути покарані усі російські злочинці, які віддають і виконують накази, включно з путіним. Спікерка українського парламенту висловила сподівання, що парламенти інших країн підтримають створення міжнародного трибуналу, який розслідуватиме злочини росії в Україні.

Як відомо, у Польщі 19-21 квітня відбувалася зустріч керівниць парламентів Польщі, Австрії, Бельгії, Чехії, Кіпру, Латвії, Литви, Іспанії, а також заступниці президента Європарламенту та заступниці голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. В рамках зустрічі спікерки парламентів, зокрема, побували на польсько-українському кордоні, а також у центрах прийому біженців з України в Холмі та Надажині під Варшавою.

Источник: ukrinform.ua

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