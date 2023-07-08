Головні новини на ранок: заява Ердогана після зустрічі з Зеленським, до України прибула нова потужна техніка

● Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган

«Україна заслуговує на членство в НАТО. І я хочу знову підкреслити один момент у вашій присутності: ніхто не програє при утворенні справедливого миру», – заявив лідер Туреччини Ердоган під час зустрічі з президентом України Зеленським.

● Українці шукають слабкі місця (роблять ці місця, скоріше) в лінії оборони рф: головне попереду, - Пентагон про контрнаступ ЗСУ

«Поки що зарано робити висновки про український контрнаступ. Ми зараз перебуваємо на початку серединної фази. Українці намагаються виявити слабкі місця в російській лінії оборони», – заявив заступник голови Пентагону Каль на брифінгу.

● Передані Швецією БМП вже в Україні і готові до бою

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«БМП Strf 90 прибули в Україну та готові до бою. Кращі машини для кращих солдатів», – написав міністр.

Джерело: https://t.me/spravdi/31253

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