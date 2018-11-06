Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:09
Просмотров: 31

Головна військова прокуратура повернула оборонному відомству незаконно захоплені приміщення та споруди військового містечка Харківського гарнізону в центрі міста Харкова

Головна військова прокуратура повернула оборонному відомству незаконно захоплені приміщення та споруди військового містечка Харківського гарнізону в центрі міста Харкова

В результаті наполегливої участі та принципової позиції Головної військової прокуратури у трьохрічних судових тяжбах поставлено крапку у господарському спорі щодо повернення державі з незаконного володіння приватних структур нерухомого майна в кількості 15 будівель і споруд загальною площею 10,7 тис кв метрів на земельній ділянці 2,4 га, вартість яких становить понад 70 млн грн.

Нагадаємо, вказане військове майно ще у 2007-2008 роках незаконними цивільними угодами було вилучено із фондів Міністерства оборони України та оперативного управління Харківського військового університету на користь комерційних структур, після чого декілька разів перепродано.

На сьогоднішній день забезпечено відповідні заходи щодо оформлення повернутого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно за державою в особі оборонного відомства, відсторонено озброєну охорону приватної комерційної структури від незаконного привласненого об’єкту Міністерства оборони України.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ

Генеральної прокуратури України

Источник:

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В центре Харькова планируют построить новую гостиницу
05.11.2018 10:16    576
СБУ викрила на хабарі одного з керівників Львівського університету безпеки життєдіяльності
05.11.2018 09:44    68
В Харькове недавно в очередной раз подорожал хлеб
05.11.2018 08:18    284
Под Харьковом задержан "минер"
05.11.2018 07:50    177
Княжескую усадьбу в Люботине можно превратить в место туристического паломничества
05.11.2018 06:54    306
В Архангельске бывшего борца с коррупцией обвинили в коррупции
05.11.2018 06:40    130
Харьковчанам рекомендуют "переобуться"
05.11.2018 06:27    638
Головна військова прокуратура повернула оборонному відомству незаконно захоплені приміщення та споруди військового містечка Харківського гарнізону в центрі міста Харкова
05.11.2018 06:05    26
Президент ФФУ высоко оценил усилия Светличной по привлечению в Харьков футбола топ-уровня
04.11.2018 09:26    85
Границами города под Харьковом занялись в Раде
04.11.2018 08:21    593
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 