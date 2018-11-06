Головна військова прокуратура повернула оборонному відомству незаконно захоплені приміщення та споруди військового містечка Харківського гарнізону в центрі міста Харкова

В результаті наполегливої участі та принципової позиції Головної військової прокуратури у трьохрічних судових тяжбах поставлено крапку у господарському спорі щодо повернення державі з незаконного володіння приватних структур нерухомого майна в кількості 15 будівель і споруд загальною площею 10,7 тис кв метрів на земельній ділянці 2,4 га, вартість яких становить понад 70 млн грн.

Нагадаємо, вказане військове майно ще у 2007-2008 роках незаконними цивільними угодами було вилучено із фондів Міністерства оборони України та оперативного управління Харківського військового університету на користь комерційних структур, після чого декілька разів перепродано.

На сьогоднішній день забезпечено відповідні заходи щодо оформлення повернутого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно за державою в особі оборонного відомства, відсторонено озброєну охорону приватної комерційної структури від незаконного привласненого об’єкту Міністерства оборони України.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ

Генеральної прокуратури України

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Новости портала «Весь Харьков»