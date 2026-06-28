Головне з інтерв'ю Олександра Сирського для The Times

(https://www.thetimes.com/article/4fc1e2fc-1f4c-48dd-8175-ad28d9a49d0c?shareToken=407712774f3b273cda2e86873904e887)

Сили Оборони ліквідували або важко поранили 183 500 російських військових з початку року. Це перевищує кількість новобранців (180 500 осіб), яких рф спромоглася набрати в армію за аналогічний період, повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

▪️«Наша головна мета — забезпечити, щоб ворог щодня втрачав понад 1000 осіб убитими або пораненими. Ці втрати мають бути настільки значними, щоб вони перевищували спроможність противника поповнювати сили».

▪️Перехоплені ГУР російські дані свідчать про те, що 62% втрат рф в Україні становлять убиті, і 38% — поранені, пише The Times.

▪️«Я не можу прямо сказати, що війна наближається до переломного моменту». За словами Сирського, метою нині є утримувати територію, вбивати росіян у більшій кількості, ніж їх можна було б замінити, знищувати російську логістику та виснажувати російську економіку ударами по енергетичному сектору й ВПК.

▪️«Війна — це постійне змагання: технологій, економік і ресурсів, армій. Це змагання має вигляд перегонів на випередження у створенні нових видів озброєння, проти яких потім розробляється протидія. Життєво важливо не втратити перевагу в жодній із цих сфер».

▪️За перші чотири місяці цього року Україна закупила на 300% більше ударних безпілотників середньої дальності, ніж за весь 2025 рік, і планує до кінця року виробити 7 млн власних БПЛА, Зараз Україна використовує FPV в 1,7–2 рази частіше, ніж ворог.

▪️Хоча дрони й змінили характер бою, вони також паралізували здатність будь-якої сторони проводити масштабні наступальні операції. «Це унеможливлює розгортання бронетехніки, оскільки вона буде знищена задовго до досягнення лінії зіткнення. Наразі наші солдати, як і солдати противника, фактично змушені просуватися пішки, як під час Першої світової війни».

Джерело: https://t.me/gruntmedia/68129

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