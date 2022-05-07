Головне зі вечірнього звернення Президента

● Сьогодні був насичений день, який почався й завершився нагородженням наших героїв, наших захисників, наших захисниць. З нагоди Дня піхоти, професійного свята воїнів України, які є фундаментом армії, зранку зустрівся з нашими військовими. Подякував за службу. Вручив нагороди, зокрема нашу нову бойову відзнаку.

● В нашій країні за час незалежності не було саме бойових відзнак. І ось сьогодні мав честь вручити нарешті саме таку відзнаку – Хрест бойових заслуг. І першим, кому я вирішив вручити цей Хрест, став генерал Валерій Залужний, Головнокомандувач Збройних Сил України. За відвагу, за мудрість, за організацію ефективної відсічі російському вторгненню. Впевнений, таку відсіч російська армія не забуде довго.

● Також заснована й спеціальна відзнака «За мужність та відвагу» для бойових підрозділів, які проявили надзвичайну хоробрість і результативність у боях за Україну. Її отримали сім бригад. Вручив і ордени «Золота Зірка» нашим захисникам, які отримали звання Героя України. А також рідним тих наших героїв, яким це звання присвоєно посмертно.

● Продовжуємо евакуаційну місію з Маріуполя, саме з «Азовсталі», за посередництва ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста. Протягом дня наша команда організовувала порятунок для понад 40 цивільних людей – жінок і дітей. Сподіваємося, що незабаром вони зможуть прибути вже на безпечну територію після двох місяців під обстрілами, просто під землею – в укриттях. Працюємо також над дипломатичними варіантами для порятунку наших військових, які залишаються ще на «Азовсталі». Залучені впливові посередники. Впливові держави.

● Російські війська продовжили обстріли нашої території, зокрема ракетні й авіаційні удари. Прошу всіх наших громадян – і особливо цими днями – не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей. А також чітко дотримуватися розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є в містах і громадах. Обовʼязково дотримуйтеся, будь ласка, заборони на відвідування лісів у тій місцевості, яка була окупована. Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, які залишилися після російських військових.

● Провів у Києві зустріч з міністрами закордонних справ трьох балтійських держав. Вони послідовно підтримують нашу боротьбу проти російського вторгнення. Підтримують з першого дня. Дуже вдячний. І сьогодні ми, як і завжди, ґрунтовно і з користю для України поговорили. Координуємо наші кроки задля посилення тиску на Росію.

● Також взяв участь у дискусії на дуже впливовому британському експертному майданчику Chatham House. Представив нашу ініціативу з оновлення глобальної архітектури безпеки. Щоб у світі нарешті з'явились інструменти для реально швидкої реакції на будь-яку зовнішню агресію.

● Звернувся до парламенту Ісландії. Подякував уряду і народу Ісландії за підтримку санкційних рішень, які необхідні для стримування Росії. А також закликав ісландських політиків, дипломатів, звичайних громадян допомагати в захисті нашої свободи.

● Нагородами відзначені 203 військовослужбовці Збройних Сил України та 16 військовослужбовців Головного управління розвідки.

Источник: https://t.me/spravdi/7496

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