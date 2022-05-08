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Головне з звернення Президента

Головне з звернення Президента

Сьогодні загарбники завдали ракетного удару по Одесі. По місту, у якому майже кожна вулиця має щось памʼятне, щось історичне.

Але для російської армії й це не має значення. Їм би тільки вбивати та руйнувати. Одеса? Харківщина? Донбас? Їм однаково.

Лише Збройні Сили України та опір нашого народу можуть зупинити цю нелюдську навалу. Це варварство, яке має ракети, але не має нічого з того, що робить людей людьми.

Такі дії російських окупантів, і особливо напередодні дня памʼяті всіх жертв Другої світової війни та Дня перемоги над нацизмом, мають нагадати кожній державі й кожному народу, що неможливо один раз і назавжди перемогти зло.

Источник: https://t.me/spravdi/7606

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