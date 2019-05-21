Головний ситуаційний центр України функціонує в штатному режимі, - прес-служба РНБО України

Останнім часом соціальними мережами шириться фейкова інформація, що нібито Головний ситуаційний центр України припинив функціонування зі зрозумілих лише авторам цих нісенітниць причин.

Щодо цього повідомляємо: Головний ситуаційний центр України знаходиться під надійною охороною, функціонував та продовжує функціонувати у штатному режимі.

Прохання до представників ЗМІ не тиражувати неперевірену інформацію, та звертатися за коментарями до уповноважених осіб.

Довідково: Головний ситуаційний центр України розпочав свою роботу при РНБО України на початку 2015 року, має сучасне інформаційно-комп'ютерне обладнання, що дозволяє обробляти величезні масиви інформації, яка надходить з усіх державних і недержавних баз даних, зокрема, з супутників, та безпосередньо з місць подій. Аналогічні центри діють в усіх провідних країнах світу.

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Новости портала «Весь Харьков»