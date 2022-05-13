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Головнокомандувач ЗСУ Залужний провів розмову з генералом США Марком Міллі

Головнокомандувач ЗСУ Залужний провів розмову з генералом США Марком Міллі

Під час телефонної розмови цієї ночі Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі запитав мене, що для нас означає перемога. Це насправді важливе питання. Для мене перемога - це знищення ворога, який знаходиться на нашій землі, і звільнення всіх захоплених ним територій.

Поінформував генерала Міллі про оперативну обстановку. Вона залишається складною, однак наш настрій бойовий і ми націлені лише на Перемогу.

Я також акцентував на продовженні застосування противником стратегічних крилатих ракет. Щоденно ворог випускає від 10 до 14 крилатих ракет по обʼєктам цивільної інфраструктури. Останнім часом Росія вдається до тактики масованого використання надзвукових протикорабельних крилатих ракет типу Х-22 по зазначеним обʼєктам. Так, минулої доби по Кременчуцькому нафтопереробному заводу противник застосував 12 крилатих ракет, дві з яких вдалося збити з ПЗРК Стінгер. Однією з причин переходу противником до цієї тактики є відмова від застосування авіації, яка несе великі втрати.

Телефонна розмова з генералом Міллі - це чергова нагода висловити вдячність Народу та Уряду США за надану допомогу, а також можливість запевнити, що ми ведемо суворий облік та контроль за використанням наданих матеріальних засобів. Ми готові поділитися всіма матеріалами з Посольством Сполучених Штатів, щойно воно повернеться до України.

https://t.me/CinCAFU/59

Новости портала «Весь Харьков»

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