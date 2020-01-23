Гончарук сказав, чим Україна відрізняється від розвинутих країн

рем’єр-міністр України Олексій Гончарук вважає, що країни, які прийнято називати розвиненими, мають кращу репутацію та вищий рівень довіри, ніж Україна

Про це він розповів в у спеціальному випуску The Report Company у співпраці з Newsweek, передає урядовий портал.

"Ми маємо розуміти, що головні ресурси 21 століття – це інформація та репутація, а не нафта чи природний газ. Якщо у вас хороша репутація, значить, вам довіряють і ви можете отримати доступ до всіх бажаних ресурсів. Саме це відрізняє так звані розвинені країни від України – вони мають надійніші ресурси. Причина, чому ми відрізняємося, дуже проста: Україні ніхто не довіряє", - пояснює прем’єр.

За словами прем’єра цілями уряду буде відновлення довіри та збільшення доступу до відкритих даних.

“Тому однією з наших цілей є відновлення довіри до нашої країни. Тепер щодо інформації. Я вважаю, що інформаційні бар'єри також наносять шкоду. Інформація повинна бути відкритою, а відкриті дані повинні стати нашою релігією", - резюмує Гончарук.

Источник: espreso.tv

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