Гонка преемников Бориса Джонсона похожа на конкурс врагов Кремля: финалисты не скрывают ненависти к Путину.

После двух туров борьбы за место во главе правящей партии и правительства осталось пятеро кандидатов. Все они — жестко критикуют Путина. Вот самые яркие из высказываний:

Пенни Мордонт, экс-министр обороны (одна из фавориток) уверена: «Путину не удастся удержать ни одного квадратного дюйма захваченной земли, он обречен на поражение».

Еще радикальнее глава МИД Лиз Трасс. По ее словам, Путин — «мошенник, лишенный рациональности». Она призвала Запад «не позволить тщеславию Путина продлить эту бессмысленную войну».

«Боюсь, я знаю, чем занимается Владимир Путин. Он обкрадывает и убивает русских, в иностранных юрисдикциях отмывает украденное и на часть этих денег убивает британцев», — негодует председатель международного комитета Палаты общин Том Тугенгхат.

Так что рано радуетесь, кремлёвские карлики - Британия была, есть и будет вместе с Украиной.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/15629

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