Google заблокував акаунти ради федерації у YouTube через санкції

Американська компанія Google заблокувала акаунти російської ради федерації у YouTube через запроваджені проти рф санкції за її повномасштабне вторгнення в Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DigitNews.

«Google заблокував облікові записи ради федерації в YouTube. На каналах було понад 200 тисяч підписників і 20 тисяч відео», - заявили в компанії.

Зазначається, що акаунти ради федерації рф та телеканалу «разом-рф» на відеохостингу YouTube були заблоковані. Ба більше, вся інформація видалена без можливості відновлення.

Відповідне рішення Google ухвалив через запровадження санкцій проти російського відомства.

Джерело: ukrinform.ua

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