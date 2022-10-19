Google заблокував акаунти ради федерації у YouTube через санкції
Американська компанія Google заблокувала акаунти російської ради федерації у YouTube через запроваджені проти рф санкції за її повномасштабне вторгнення в Україну.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє DigitNews.
«Google заблокував облікові записи ради федерації в YouTube. На каналах було понад 200 тисяч підписників і 20 тисяч відео», - заявили в компанії.
Зазначається, що акаунти ради федерації рф та телеканалу «разом-рф» на відеохостингу YouTube були заблоковані. Ба більше, вся інформація видалена без можливості відновлення.
Відповідне рішення Google ухвалив через запровадження санкцій проти російського відомства.
Джерело: ukrinform.ua