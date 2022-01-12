Ігор Кузін: Вакцинація допоможе зменшити масштаби нової хвилі COVID-19

Новий спалах захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 очікується наприкінці січня та може тривати кілька місяців. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю BBC.

“За нашими прогнозами, черговий сплеск буде, починаючи з кінця січня. У цей час буде більше «Омікрону». Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня. Тривалість і розмах нової хвилі буде залежати від ефективності протиепідеміологічних заходів і від кількості людей, які отримають повний курс щеплення або бустерну дозу”, – пояснив головний державний санітарний лікар.

Він також наголосив, що показники госпіталізацій та летальності будуть залежати від того, скільки людей зможуть отримати імунний захист від хвороби – щеплення.

Водночас не очікується, що хвиля коронавірусу у 2022 буде гірша за 2021 рік.

Ігор Кузін підкреслив, що саме вакцинація рятує життя та зменшує навантаження на медичну систему, а тому всім, хто ще не зробив щеплення, варто поквапитись та захистити себе.

Источник: moz.gov.ua

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