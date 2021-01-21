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Ігор Петрашко: Мета досягти кліматичної нейтральності у 2050 році є цілком реальною для України

Ігор Петрашко: Мета досягти кліматичної нейтральності у 2050 році є цілком реальною для України

В горизонті 2050 року Україна стане економічно успішною і кліматично нейтральною державою. Для цього нам треба правильно задати рамки кліматичної трансформації у найближчі роки.

Про це зазначив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України під час засідання міжвідомчої робочої групи з питань координації подолання наслідків зміни клімату в межах ініціативи Європейської Комісії «Європейський зелений курс».

Захід відбувався під головуванням Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та за участі членів Уряду, народних депутатів України, представників Офісу Президента України, Ради національної безпеки і оборони, експертного середовища та бізнесу.

«Переконаний, що мета досягти кліматичної нейтральності у 2050 році є цілком реальною для України. Якщо розібрати стратегію Європейського Зеленого Курсу, а також програмні документи ЄС щодо циркулярної економіки та сільського господарства (Farm to Fork), то ми побачимо, що в Україні багато елементів цих політик вже впроваджується. Україна є союзником у досягненні кліматичних цілей на континенті. Ми не лише маємо амбіції, ми розуміємо, що спільно нам буде легше досягти цих цілей», - прокоментував Міністр.

Він повідомив, що дискусія щодо економічної стратегії, яку оголосив днями Уряд, має завершитися формуванням економічної стратегії на основі кліматичної трансформації.

«Для самого ЄС Європейський зелений курс – це, передусім, економічна стратегія, стратегія сталого розвитку і зростання. Такою ж мовою має бути написана і економічна стратегія України. Не заради модних віянь, а для того щоб бути зрозумілими світу і інвесторам і давати чіткий сигнал бізнесу – наступні десятиліття будуть епохою кліматичної трансформації економіки”, - наголосив Ігор Петрашко.

Крім того, міністерство має намір оформити свою політику щодо розвитку циркулярної економіки у самостійну стратегію і продовжувати діалог з бізнесом щодо її реалізації.

Також нам потрібно виходити з того, що ефективність сільського господарства України є важливою як для досягнення цілей політики ЄС Farm to Fork, так і для забезпечення продовольчої безпеки ЄС та ширшого регіону Європи та Середземномор‘я.

«Відтак, у відносинах з ЄС ми маємо забезпечити відкритий доступ до ринків і забезпечити координацію політик щодо розвитку органічної продукції та використання хімічної продукції в сільському господарстві», - Міністр.

Він підкреслив, що у будь-якому разі кліматичні амбіції України мають бути збалансовані економічним розвитком і зростанням добробуту українців.

Источник: me.gov.ua

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