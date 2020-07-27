Ігор Петрашко назвав 3 ключові напрямки для зростання економіки

Відновлення промисловості, розвиток аграрного сектору та залучення інвестицій – це три основні блоки, які зможуть стимулювати зростання економіки в Україні.

Таке бачення висловив Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко в прямому ефірі на каналі 112.

«Перше - це відновлення промислового потенціалу через прості деякі механізми, що забезпечить сотні робочих місць і великий ефект на всю економіку», - зазначив Міністр.

За його словами, відновлення промисловості можливе через застосування принципу нецінових критеріїв (локалізації), доступу до фінансів і оновлення базових інфраструктурних речей (зокрема, локомотивів «Укрзалізниці»).

В другому напрямку, а саме в аграрному секторі, на думку Міністра, важлива підтримка тваринництва (ВРХ), відновлення зрошення (особливо для південних регіонів) та запуск агрострахування.

«Страхування для аграріїв важливе, особливо зі зміною клімату, посухами. Продукту зараз немає, тому будемо пропонувати. Я впевнений, парламент нас підтримає щодо запуску інструменту, який дасть можливість для прогнозування аграріям», - наголосив він.

Третій важливий напрямок у баченні Ігоря Петрашка - залучення інвестицій, переміщення виробництв і частини логістичних ланцюгів з Китаю, Азії в Україну.

«Країна повинна залучати нові інвестиції. Потрібні ноу-хау, технології, потрібна інтеграція в міжнародні логістичні ланцюги», - запевнив Міністр.

Повне відео ефіру за посиланням: https://youtu.be/DKJd0-SBM1I

Источник: me.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»