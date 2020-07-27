Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:24
Просмотров: 74

Ігор Петрашко назвав 3 ключові напрямки для зростання економіки

Ігор Петрашко назвав 3 ключові напрямки для зростання економіки

Відновлення промисловості, розвиток аграрного сектору та залучення інвестицій – це три основні блоки, які зможуть стимулювати зростання економіки в Україні.

Таке бачення висловив Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко в прямому ефірі на каналі 112.

«Перше - це відновлення промислового потенціалу через прості деякі механізми, що забезпечить сотні робочих місць і великий ефект на всю економіку», - зазначив Міністр.

За його словами, відновлення промисловості можливе через застосування принципу нецінових критеріїв (локалізації), доступу до фінансів і оновлення базових інфраструктурних речей (зокрема, локомотивів «Укрзалізниці»).

В другому напрямку, а саме в аграрному секторі, на думку Міністра, важлива підтримка тваринництва (ВРХ), відновлення зрошення (особливо для південних регіонів) та запуск агрострахування.

«Страхування для аграріїв важливе, особливо зі зміною клімату, посухами. Продукту зараз немає, тому будемо пропонувати. Я впевнений, парламент нас підтримає щодо запуску інструменту, який дасть можливість для прогнозування аграріям», - наголосив він.

Третій важливий напрямок у баченні Ігоря Петрашка - залучення інвестицій, переміщення виробництв і частини логістичних ланцюгів з Китаю, Азії в Україну.

«Країна повинна залучати нові інвестиції. Потрібні ноу-хау, технології, потрібна інтеграція в міжнародні логістичні ланцюги», - запевнив Міністр.

Повне відео ефіру за посиланням: https://youtu.be/DKJd0-SBM1I

Источник: me.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Инвесторы в ВИЭ, которые уже зарегистрированы в иностранных юрисдикциях, могут подавать иски против Украины - Dentons
Сегодня 09:02    62
США можуть надати більшу вогневу потужність українськім катерам
Сегодня 08:52    69
Степанов повідомив про зміни в протоколі лікування COVID-19
Сегодня 07:48    111
Шмигаль розповів, які питання мають бути розглянуті на саміті Східного партнерства
Сегодня 07:20    90
МОЗ: Чверть результатів ПЛР-тестів може бути недостовірною
Сегодня 07:11    112
У Харківській області запрацювала потужна теплова станція на лушпинні
Сегодня 07:02    212
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 26 липня
Сегодня 06:53    88
Украина с начала нового сезона экспортировала первый миллион тонн зерновых
Сегодня 06:44    85
Заява Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Руслана Хомчака
Сегодня 06:25    376
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:07    142
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 