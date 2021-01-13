Ігор Петрашко: Роботодавці отримали близько 650 млн грн одноразової допомоги на період 2-тижневого карантину

Виплати роботодавцям одноразової допомоги на період 2-тижневого карантину здійснені на 100%. Роботодавці подали майже 7 тисяч пакетів документів на допомогу для понад 163 тисяч працівників.

“Дуже важливо, що абсолютно всі роботодавці, які подали документи, отримали грошові виплати на своїх працівників ще до 28 грудня минулого року. Загальна сума склала близько 650 млн гривень. Ще один важливий момент, що за правилами нашої програми, ці гроші роботодавці мали передати безпосередньо своїм працівникам вже на наступний день після отримання. Тобто, маємо розуміння, що всі працівники в рамках цієї програми отримали допомогу до нового року і мають можливість провести карантинний 2-тижневий період з фінансовою підтримкою”, - зазначив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Найбільшу кількість пакетів документів подано роботодавцями Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Вінницької та Запорізької областей.

У розрізі сфер активними учасниками програми стали представники транспортної галузі, виробництва продукції важкої та легкої промисловості, будівництва, сільського господарства, підприємства торгівлі, надання послуг з тимчасового розміщення тощо.

Серед великих підприємств, які отримали допомогу – Міжнародний аеропорт «Бориспіль», АТ «Укрзалізниця», Обласні відділення ДА «Укравтодор», АТ «Кондитерська фабрика «Харків’янка», Товариство «Турбоатом» (Харків), Авіаційна компанія «Роза вітрів» (Київ), ВО «Слов’янський завод високовольтних ізоляторів» (Донецька область), НВК «Прогрес» (Чернігівська область), ТОВ «ВАТ Олімп» (Кіровоградська область), ТОВ «ЮНІГРАН» (Житомирська область).

“Впроваджена Урядом програма – це ефективний механізм підтримки роботодавців та збереження робочих місць. Вона сприяє забезпеченню зайнятості найманих працівників у період карантину та запобігає зростанню безробіття”, - додав Міністр.

Источник: me.gov.ua

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